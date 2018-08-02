"Реал" шокировал "Интер" стоимостью Модрича



Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что он не собирается продавать в "Интер" хорватского полузащитника Луку Модрича.

"Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо – если кто-то заплатит 750 миллионов евро", – приводит слова Marca Перес.

Ранее сообщалось, что "Интер" хочет арендовать 32-летнего Модрича с правом выкупа. При этом, миланский клуб предлагает ему зарплату, которая меньше его нынешней в королевском клубе, но с более длительным сроком соглашения.

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