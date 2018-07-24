"Реал" шокировал "Манчестер Юнайтед" стоимостью Крооса

"Реал" намерен сохранить в клубе хавбека Тони Крооса.

Как сообщает Tuttosport, "Манчестер Юнайтед" сделал запрос о трансфере немца, однако в "Реале" заявили, что не отпустят игрока менее, чем за 500 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" купил Крооса за 25 миллионов евро.

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