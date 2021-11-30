"Реал" скоро сделает Модричу предложение о новом контракте

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"Реал" скоро сделает Модричу предложение о новом контрактеФото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует сохранить 36-летнего хорватского полузащитника Луку Модрича после окончания текущего сезона.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, королевский клуб сделает Модричу предложение о новом контракте в ближайшие недели.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Отмечается, что обе стороны хотят продлить трудовой договор.

Нынешний контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до конца текущего сезона.

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