"Реал" скоро сделает Модричу предложение о новом контракте

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует сохранить 36-летнего хорватского полузащитника Луку Модрича после окончания текущего сезона.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, королевский клуб сделает Модричу предложение о новом контракте в ближайшие недели.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Отмечается, что обе стороны хотят продлить трудовой договор.

Нынешний контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до конца текущего сезона.

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