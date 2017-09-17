"Реал" следит за Деле Алли

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"Реал" следит за Деле АллиМадридский "Реал" следит за выступлениями полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес ввиду своей симпатии 21-летнему хавбеку "шпор" уже давно вынашивает планы по подписанию перспективного футболиста. До сих пор переезд англичанина в Мадрид не состоялся лишь потому, что "сливочные" не испытывают проблем в средней линии. Однако учитывая возраст Луки Модрича, босс "Реала" вполне может воплотить свои мечты в явь уже летом 2018-го года.

Напомним, "Реал" следит за вингером "Ливерпуля". https://soccernews.ru/news/real-yuventus-i-barselona-sledyat-za-vingerom-liverpulya-172646

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