"Реал" следит за двумя хавбеками "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" следит за двумя полузащитниками английского "Манчестер Юнайтед", информирует Diario Gol.

По сведениям источника, королевский клуб проявляет заинтересованность к Хуану Мате и Андеру Эррере. В частности, "сливочные" рассматривают вариант с подписанием хавбеков "красных дьяволов", если те не продлят контракты со своим клубом и летом станут свободными агентами.

Напомним, "Реалу" интересен защитник "Лацио". | soccernews.ru