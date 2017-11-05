"Реал" следит за двумя хавбеками "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедхуан матаандер эррера

"Реал" следит за двумя хавбеками "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" следит за двумя полузащитниками английского "Манчестер Юнайтед", информирует Diario Gol.

По сведениям источника, королевский клуб проявляет заинтересованность к Хуану Мате и Андеру Эррере. В частности, "сливочные" рассматривают вариант с подписанием хавбеков "красных дьяволов", если те не продлят контракты со своим клубом и летом станут свободными агентами.

Напомним, "Реалу" интересен защитник "Лацио". | soccernews.ru

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