"Реал" следит за хавбеком "Лестера"

Фото инстаграм Вилфреда Ндиди

Мадридский "Реал" интересуется полузащитником "Лестера" Вилфредом Ндиди, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист может сменить английский клуб на испанский уже зимой.

Кандидатура нигерийца уже одобрена наставником "сливочных" Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Ндиди сыграл за "Лестер" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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