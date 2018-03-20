"Реал" следит за полузащитником "Интера"

Мадридский "Реал" следит за полузащитником миланского "Интера" Жоффреем Кондогбия, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии", информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в королевском клубе всерьез рассматривают вопрос о приобретении 25-летнего хавбека уже ближайшим летом. Во французе "сливочные" видят игрока, который может стать достойной подменой для своего игрока середины поля Каземиро.

В нынешнем сезоне Кондогбия забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Реал" договорился с Левандовски по условиям личного контракта. | soccernews.ru