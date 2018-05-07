"Реал" следит за развязкой сезона в АПЛ

Мадридский "Реал" внимательно следит за развязкой сезона в английской Премьер-Лиге, где на два места в Лиге Чемпионов на следующий сезон претендуют "Ливерпуль" и лондонские "Тоттенхэм" с "Челси".

Как информирует fichajes.com, королевский клуб проявляет интерес к форварду "шпор" Харри Кейну, голкиперу "аристократов" Тибо Куртуа и их вингеру Эдену Азару, а также лидеру атак "красных" Мохамеду Салаху. Вполне вероятно, что "сливочные" воспользуются возможностью подписания перечисленных игроков, если их команда не сможет квалифицироваться в ЛЧ.

Напомним, Перес готов отдать за Кейна двух основных игроков "Реала". | soccernews.ru