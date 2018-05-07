"Реал" следит за развязкой сезона в АПЛ

Теги реал мадридтибо куртуахарри кейнэден азармохамед салах

"Реал" следит за развязкой сезона в АПЛМадридский "Реал" внимательно следит за развязкой сезона в английской Премьер-Лиге, где на два места в Лиге Чемпионов на следующий сезон претендуют "Ливерпуль" и лондонские "Тоттенхэм" с "Челси".

Как информирует fichajes.com, королевский клуб проявляет интерес к форварду "шпор" Харри Кейну, голкиперу "аристократов" Тибо Куртуа и их вингеру Эдену Азару, а также лидеру атак "красных" Мохамеду Салаху. Вполне вероятно, что "сливочные" воспользуются возможностью подписания перечисленных игроков, если их команда не сможет квалифицироваться в ЛЧ.

Напомним, Перес готов отдать за Кейна двух основных игроков "Реала". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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