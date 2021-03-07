"Реал" следит за ситуацией с Салахом
Мадридский "Реал" проявляет интерес к египетскому нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В связи с этим "Реалом" следит за ситуацией с Салахом, который конфликтует с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Стоит отметить, что Салах является для "Реала" лишь третьим вариантом на тот случай, если не удастся купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе или форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 37 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|27
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Норвич Сити
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