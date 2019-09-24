"Реал" следит за Стерлингом

1 Теги реал мадридманчестер ситирахим стерлинг

"Реал" следит за Стерлингом

"Реал" следит за игроком "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, передает Mundo Deportivo.

Скорее всего, мадридский клуб хочет купить 24-летнего полузащитника этой зимой. Его трансферная стоимость - 140 миллионов евро.

В этом сезоне футболист уже отметился 7 голами в 8 матчах за клуб и сборную Англии.

В "Ман Сити" футболист перешел в 2015 году из "Ливерпуля" за 49 миллионов евро. В сборной Стерлинг играет с 2012 года, за это время он провёл 320 матчей, в которых забил 95 голов.

В минувшем сезоне "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 11 баллов.У "Сити" 12 баллов и 2 строчка в АПЛ.

А еще: Бускетс заявил, что не нужно сравнивать Стерлинга с Месси| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Итого: 47 матчей / 4 мяча; 30 побед, 9 ничьих, 8 поражений.Виуипедия по сборной Англии

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера

"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов