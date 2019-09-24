"Реал" следит за Стерлингом

"Реал" следит за игроком "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, передает Mundo Deportivo.



Скорее всего, мадридский клуб хочет купить 24-летнего полузащитника этой зимой. Его трансферная стоимость - 140 миллионов евро.



В этом сезоне футболист уже отметился 7 голами в 8 матчах за клуб и сборную Англии.



В "Ман Сити" футболист перешел в 2015 году из "Ливерпуля" за 49 миллионов евро. В сборной Стерлинг играет с 2012 года, за это время он провёл 320 матчей, в которых забил 95 голов.



В минувшем сезоне "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 11 баллов.У "Сити" 12 баллов и 2 строчка в АПЛ.

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