"Реал" следит за трансферной целью "Барселоны"

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"Реал" следит за трансферной целью "Барселоны"Мадридский "Реал" следит за защитником амстердамского "Аякса" Маттейсом де Лигтом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 18-летний бек голландского клуба входит в сферу интересов "сливочных". Поэтому не исключается вариант, когда за перспективного игрока поведут оба испанских гранда, так как де Лигт уже давно называется одной из приоритетных трансферных целей каталонской "Барселоны".

Напомним, Роналду раздражен слухами о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru

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