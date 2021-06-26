"Реал" следит за воспитанником "Барселоны" на Евро-2020

1 Теги реал мадридрб лейпцигданиэль ольмоиспания

"Реал" следит за воспитанником "Барселоны" на Евро-2020Фото: инстаграм Ольмо

"Реал" проявляет интерес к хавбеку "РБ Лейпцига" Дани Ольмо.

По сведениям Sport Bild, представители мадридского клуба следят за выступлениями испанца на Евро-2020.

Ольмо является воспитанником "Барселоны". "РБ Лейпциг" приобрел его в 2020 году за 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне на счету Ольмо 7 голов и 11 ассистов в 46 играх.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ольмо - обычная жертва диктатуры эгоистичного балласта. С одной стороны, период нахождения в Барсе, помог ему попасть в большой футбол. С другой, показывает что Барса - это гроб для юных дарований. Конечно, маразм и плоскостопие Лео - главная тому заслуга. Картонный лидер всегда боялся здравой конкуренции (а Ольмо более талантливая и сильная личность чем Месси, сколько же судьб погубил этот крысеныш... не сосчитать)! В целом, Дани может Перейти в любую ТОП-команду мира . но в обанкроченную Барсу гнома - не судьба ), так почему бы не в Реал? В конце-концов, Реал Мадрид - это верхушка футбольного мира, и я искреннее желаю Дани Ольмо ее покорить! Barcelona és més que un club!

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