"Реал" следит за воспитанником "Барселоны" на Евро-2020

Фото: инстаграм Ольмо

"Реал" проявляет интерес к хавбеку "РБ Лейпцига" Дани Ольмо.

По сведениям Sport Bild, представители мадридского клуба следят за выступлениями испанца на Евро-2020.

Ольмо является воспитанником "Барселоны". "РБ Лейпциг" приобрел его в 2020 году за 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне на счету Ольмо 7 голов и 11 ассистов в 46 играх.

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