"Реал" следующим летом намерен выкупить контракт Гризманна

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"Реал" следующим летом намерен выкупить контракт Гризманна

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн следующим летом может сменить клуб, сообщает Diario Gol.

По информации ресурса, "Реал" планирует выплатить клаусулу футболиста, которая к тому времени будет составлять 100 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент сумма отступных за игрока составляет 200 миллионов.

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