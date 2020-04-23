"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе следующий сезон проведет в парижском клубе.
По сведениям L’Equipe, парижане отказываются продавать 21-летнего француза этим летом, поэтому "Реал" смирился, что трансфер в ближайшее время не осуществим.
Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года, однако клуб намерен продлить его на улучшенных условиях.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 15 ассистов.
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|Севилья
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|20
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|Валенсия
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
|Эспаньол
|20
|14