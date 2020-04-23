"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом

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"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе следующий сезон проведет в парижском клубе.

По сведениям L’Equipe, парижане отказываются продавать 21-летнего француза этим летом, поэтому "Реал" смирился, что трансфер в ближайшее время не осуществим.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года, однако клуб намерен продлить его на улучшенных условиях.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 15 ассистов.

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