"Реал" снизил цену на Бэйла

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"Реал" снизил цену на Бэйла
Руководство мадридского "Реала" определилось с ценой на валлийского нападающего Гарета Бэйла, сообщает Abc.es.

По сведениям издания, королевский клуб намерен получить за игрока не менее 65 миллионов евро. "Реал" ждал, что китайский "Цзянсу Сунин" сделает новое предложение по форварду, но в 31 июля Китае закрылось трансферное окно. Теперь "Реал" надеется продать Бэйла в английскую Премьер-лигу, клубы которой могут совершать трансферы до 12 августа.

Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему Бэйлу проявляет "Тоттенхэм".

Напомним, что на уходе Бэйла настаивает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, но сам игрок намерен остаться в команде.

Не пропустите: Бэйл играл в гольф во время матча "Реала". | http://soccernews.ru
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