"Реал" снизил цену на Ковачича

Мадридский "Реал" снизил цену на своего полузащитника Матео Ковачича, который выразил желание сменить команду.

Так, по сведениям CalcioMercato, королевский клуб будет готов расстаться с 24-летним хавбеком, если получит по нему предложение в размере не 50-ти миллионов евро, что на 10 миллионов евро меньше их первоначального требования.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" интересуется талантом "Барселоны". | soccernews.ru