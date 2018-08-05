"Реал" снизил цену на Ковачича

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"Реал" снизил цену на КовачичаМадридский "Реал" снизил цену на своего полузащитника Матео Ковачича, который выразил желание сменить команду.

Так, по сведениям CalcioMercato, королевский клуб будет готов расстаться с 24-летним хавбеком, если получит по нему предложение в размере не 50-ти миллионов евро, что на 10 миллионов евро меньше их первоначального требования.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним,  "Реал" интересуется талантом "Барселоны". | soccernews.ru

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