"Реал" снизил для "Наполи" цену на Хамеса
"Реал" хочет получить от "Наполи" 42 миллиона евро за трансфер колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, ранее королевский клуб оценивал игрока в 55 миллионов евро, но теперь пошел на уступки. Стоит отметить, что именно за 42 миллиона евро хавбека могла выкупить "Бавария", но немецкий клуб отказался от сделки.
Если Хамес перейдет в "Наполи", то данный трансфер станет рекордным в истории итальянского клуба. Поэтому итальянцы надеются договориться об аренде 27-летнего Родригеса с правом последующего выкупа.
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