"Реал" снизил клаусулу Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

"Реал" снизил клаусулу Роналду

Появилась новая информация касательно возможного ухода Криштиану Роналду из "Реала".

Как сообщает Sport.es, клуб снизил сумму отступных за португальца с 1 миллиарда до 120 миллионов евро.

Однако по информации ресурса, в контракте Роналду прописано, что его не сможет подписать "Барселона", ПСЖ и клубы, в которых используется португальский язык.

Читайте также: Агент Роналду не исключил уход португальца из "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов