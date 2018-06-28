"Реал" снизил клаусулу Роналду

Появилась новая информация касательно возможного ухода Криштиану Роналду из "Реала".

Как сообщает Sport.es, клуб снизил сумму отступных за португальца с 1 миллиарда до 120 миллионов евро.

Однако по информации ресурса, в контракте Роналду прописано, что его не сможет подписать "Барселона", ПСЖ и клубы, в которых используется португальский язык.

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