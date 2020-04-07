"Реал" снова интересуется Икарди

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"Реал" снова интересуется Икарди

"Реал" снова интересуется нападающим ПСЖ Мауро Икарди. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, 27-летний футболист играет в парижском клубе на правах аренды, которые принадлежат "Интеру". ПСЖ не планирует активировать опцию выкупа форварда за 70 миллионов евро.

Помимо "Реала" игроком также интересуется "Ювентус".

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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