"Реал" снова интересуется Икарди
"Реал" снова интересуется нападающим ПСЖ Мауро Икарди. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, 27-летний футболист играет в парижском клубе на правах аренды, которые принадлежат "Интеру". ПСЖ не планирует активировать опцию выкупа форварда за 70 миллионов евро.
Помимо "Реала" игроком также интересуется "Ювентус".
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.
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