"Реал" снова отдаст Лунина в аренду
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин проведёт следующий сезон в другом клубе, сообщает Marca.
По сведениям издания, "бланкос" подбирают для украинского стража ворот подходящий вариант с арендой.
В "Реале" хотят, чтобы Лунин имел постоянную игровую практику в команде из Примеры.
Ранее "сливочные" планировали сделать 20-летнего голкипера дублёром Тибо Куртуа, однако эта роль достанется Кейлору Навасу, который отказался покидать королевский клуб этим летом.
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