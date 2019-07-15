"Реал" снова отдаст Лунина в аренду

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"Реал" снова отдаст Лунина в аренду

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин проведёт следующий сезон в другом клубе, сообщает Marca.

По сведениям издания, "бланкос" подбирают для украинского стража ворот подходящий вариант с арендой. 

В "Реале" хотят, чтобы Лунин имел постоянную игровую практику в команде из Примеры.

Ранее "сливочные" планировали сделать 20-летнего голкипера дублёром Тибо Куртуа, однако эта роль достанется Кейлору Навасу, который отказался покидать королевский клуб этим летом.

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