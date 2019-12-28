"Реал" снова отказал Зидану в трансфере Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдёт в мадридский "Реал".
По информации AS, несмотря на огромное желание главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана купить хавбека "красных дьяволов", руководство клуба по-прежнему против этого трансфера.
Более того, боссы "Реала" настоятельно советуют французскому наставнику окончательно смириться с невозможностью подписать соотечественника и сделать ставку на Федерико Вальверде.
Сам Погба, понимая туманность перспектив переезда в испанскую столицу, выразил готовность вести переговоры о возвращении в "Ювентус".
Не пропустите: "Реал" вернулся к кандидатуре Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Гол Муя помог "Брайтону" обыграть "Борнмут" в АПЛ
-
Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России
-
Мусаев поставил оценку "Краснодару" за первую часть сезона
-
Гвардиола только один раз обыграл Нуну в пяти очных матчах. Это худший показатель в карьере испанца
-
"Реал" определился с размером предложения по Фабиану Руису
-
Форвард "Ростова" Шомуродов женился
-
"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"
-
Игнатьев написал прощальное письмо "Краснодару"
-
4
"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу
-
"Реал" снова отказал Зидану в трансфере Погба
-
2
Роналду заявил об амбициях сыграть в кино после завершения карьеры
-
Мусаев сделал заявление о зимней трансферной кампании "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ ведут борьбу за защитника "Лестера"
-
4
Видаль подал в суд на "Барселону"
-
Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" двух игроков "Наполи"
-
Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара"
-
1
Эдегор перешёл в "Манчестер Сити" (но это не точно)
-
10
Три европейских гранда поспорят за тер Штегена
-
Мусаев высоко оценил уровень игры Сафонова
-
Топ-клуб АПЛ подготовил предложение по Варану
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12