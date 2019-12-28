"Реал" снова отказал Зидану в трансфере Погба

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"Реал" снова отказал Зидану в трансфере Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдёт в мадридский "Реал".

По информации AS, несмотря на огромное желание главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана купить хавбека "красных дьяволов", руководство клуба по-прежнему против этого трансфера.

Более того, боссы "Реала" настоятельно советуют французскому наставнику окончательно смириться с невозможностью подписать соотечественника и сделать ставку на Федерико Вальверде.

Сам Погба, понимая туманность перспектив переезда в испанскую столицу, выразил готовность вести переговоры о возвращении в "Ювентус".

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