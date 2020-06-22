"Реал" снова первый в Ла Лиге! Команда Зидана в серой манере обыграла "никакой" "Сосьедад" и достала "Барселону"

Зинедин Зидан после победы над "Валенсией" провел ротацию состава, оставив на банке Менди, Асенсио и Азара, но бросив в бой Винисиуса, Марсело и даже Хамеса Родригеса. В случае победы его коллектив возглавил бы турнирную таблицу Ла Лиги, поэтому права на ошибку в мадридского "Реала" не было. Гостям нужны были только три очка. "Сливочные" активно начали поединок, накрыв басков на чужой половине поля и уже на 2-й минуте создав первый момент – Вальверде продрался на правый край штрафной и выкатил пас в центр под удар Винисиуса, однако Жуниор пробил мимо ворот. Как оказалось, это был последний опасный эпизод в ближайшие полчаса. "Сосьедад" выровнял игру, и болельщикам удалось увидеть всего по одному очень плохому выстрелу по воротам. Это больше напоминало типичный матч "Атлетико", чем битву за лидерство в Примере.



"Королевский клуб" несколько активизировался лишь в последней трети первого тайма. На 33-й минуте Вальверде разогнал контратаку с пасом на левый край штрафной под удар Бензема, однако выстрел Карима парировал Ремир. На 35-й Каземиро пробил с дистанции, а на 42-й Винисиус, пробившись на левый угол штрафной, убрал защитника и мощно выстрелил под перекладину – получилось по центру, Ремир справился. У "Сосьедада" можно вспомнить разве что дальний удар Ле Нормана после выноса с углового, но это было катастрофически слабо и неточно. Первый тайм завершился скучно и без голов, однако второй сразу же начался с веселого. Уже на 48-й минуте Винисиус ворвался на левый край штрафной и пробил – удар заблокировали, но арбитр свистнул пенальти за подножку от Льоренте. Оценить на повторах степень серьезности контакта трудно, но это уже не имело значения – Рамос реализовал 11-метровый.



Через несколько минут Рамос столкнулся с Исааком, покинул поле, вернулся, побегал и показал, что нужна замена. Она произошла на 60-й минуте – к тому времени моментов не возникало, но потом началась жара. На 64-й Кроос мощно выстрелил со средней дистанции, заставив Ремира парировать перед собой, а "Сосьедад" на 68-й ответил неожиданным голом – Янузай мощно выстрелил из-за пределов штрафной в правый угол. Все бы ничего, но взятие ворот отменили из-за пассивного офсайда, который не давал Куртуа увидеть удар. По крайней мере, так думал арбитр, но это очень противоречиво. Мадридцы быстро поняли, чем пахнут такие дела, и поэтому быстро забили второй. На 71-й минуте Бензема принял подачу с правого края штрафной на дальнюю штангу, обработав ее плечом, а затем убежал от двух защитников на рывке, пробив в противоход Ремиру – 0:2! Баски апеллировали к игре рукой, но вряд ли она там была.



Моментов в игре после этого гола не возникало, однако "Сосьедад" не сдавался и лез вперед даже ценой открытия зон для контратак "Реала". В конце концов, хозяева добились своего на 84-й минуте, когда Мерино принял диагональ Лопеса на левом краю штрафной и мощно пробил под перекладину вторым касанием – 1:2! Впрочем, развить успех баскам не удалось. Только на 90+4-й минуте им удалось напугать мадридцев ударом головой мимо правой стойки в исполнении Элустондо, однако это был единственный момент "Сосьедада" в конце встречи. Финальный свисток зафиксировал победу Мадрида. "Реал" набрал 65 зачетных баллов, поравнявшись очкам с "Барселоной" и обойдя каталонцев благодаря лучшей статистике личных встреч. Мадридцы возглавляют Ла Лигу, а "Сосьедад", оставшись с 47 пунктами, держится на восьмой строчке.

Ничего особенного по игре, но промежуточное лидерство в кармане!

Возможно, скандал по поводу действий арбитра и спорных решений был бы не таким громким, если бы "Реал" играл убедительнее. Впрочем, обсуждать работу судьи мы сегодня не будем, пусть лучше этим займется кто-то другой. Выезды на "Аноэту" всегда был одними из самых трудных для грандов (хуже только в "Памплоне"), Азар сидел на банке, а футболисты устали после изнурительной игры с "Валенсией" три дня назад. Все это, конечно же, нужно помнить, но команду калибра "Реала" в матче даже с нынешним "Сосьедадом" это не оправдывает. Слишком высокие ставки были в этот вечер. Если забыть о противоречивых решениях арбитра и сосредоточиться исключительно на футболе, то окажется, что говорить не о чем. В первом тайме у Мадрида было всего два удара, которые Ремир все равно был обязан брать. Первый гол забили с пенальти, а следующий голевой момент произошел аж на 64-й минуте. Более того – после гола на 71-й мадридцы уже и не заостряли игру. При этом по большинству статистических показателей у команд равенство – 10:10 по ударам, 562:530 по передачам, 8:11 по успешными обыгрышам на дриблинге, 8:7 по перехватам, 15:15 по выносами, 11,2 против 12,8 по интенсивности прессинга, и тому подобное. Тем не менее, даже такому вялом матче Мадрида баски проиграли заслуженно.



"Реал" играл средненько, но регулярно входил в штрафную на протяжении всего поединка, серьезно превзойдя соперника по количеству проникающих передач (1:4). При этом "сливочные", имея равенство по количеству ударов, почти втрое превзошли басков по остроте (0,48 против 1,31 xG, 2:6 по попаданиям в створ) – и отмененный гол Янузая здесь бы сильно показатели не исправил. Вообще, гол Янузая стал первым опасным эпизодом "Сосьедада" во встрече и был чистой случайностью (хозяева не давили), а следующий момент баски организовали только через 15 минут (это был гол Мерино). Третий шанс хозяева упустили на 90+4-й минуте. Собственно, все! "Реал" же свои выстрелы по воротам проводил хоть и редко, но более или менее равномерно распределил их по игровому времени. "Сосьедад" в поединке со "сливочными" в Кубке забил три гола за тайм, но после карантина с обострением у подопечных Иманоля Альгуасила настоящая беда. С тем же "Алавесом" в прошлом туре в активе сан-себастьянцев был всего один слабенький удар в створ, да и с "Осасуной" хороших атак провели не больше. Поражение от Мадрида идеально вписалось в этот ряд. Обидно, ведь в этот вечер на "Аноэте" играла серенькая, уставшая и растерянная версия "сливочных" – и даже в такой форме "Реал" оказался сильнее.

Рамос был одним из главных героев встречи и даже поставил рекорд!

Серхио Рамос – признанная легенда мирового футбола, но даже при таком статусе фанаты редко обращают внимание на то, как же сильно капитан тянет на себе "Реал". Да, все помнят о голе в финале ЛЧ, но мало кто знал, что у Рамоса в Ла Лиге было столько же забитых мячей, сколько и у знаменитого защитника-бомбардира Кумана (по 67). Теперь у Серхио 68 забитых мячей – он наиболее забивной защитник в истории Примеры. В защите Рамоса оценивают неоднозначно из-за агрессивной манеры игры. Капитан "Реала" всегда резко встречает соперника и ведет его чуть ли не за центр поля, да и вообще играет очень высоко. Имея прекрасную скорость и навыки отбора, он эффектно перекусывает соперников, но такой стиль нередко приводит к обрезкам – именно поэтому ему нужен в пару качественный защитник, который будет подчищать. Кроме того, Серхио мастерски владеет искусством незаметного фола, но иногда это выливается в удаления. Словом, Рамос – далеко не непроходимая стена в обороне. В матче с "Сосьедадом" Рамос получил травму, покинув поле на 60-й минуте – и тут же стало понятно, как много для защиты мадридцев значил Серхио. Пока он бегал, у хозяев не было ни одного момента, после – гол Янузая, гол Мерино и еще четыре удара из пределов штрафной. Между прочим, скандальный гол Аднана мог и не произойти при наличии Рамоса в игре, ведь тот непременно бы пошел атаковать нападающего, как минимум закрыв пространство. Всего полчаса без Рамоса могли стоить "Реалу" лидерства в Примере – настолько нервно выглядели мадридцы в заключительной трети встречи против Сосьедада. Милитао пока явно не готов заменить вожака "бланкос", поэтому Зидану стоит молиться на обычный ушиб колена. Если у капитана что-то серьезное, первое место может вернуться к "Барсе" уже после следующего тура.