"Реал" снова проявляет интерес к Алли

"Реал" зимой хочет подписать хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как сообщает Sky Sports, "сливочных" впечатлила игра футболиста в последнем матче, в котором "шпоры" одержали победу над "Реалом" (3:1).

Однако ранее говорилось, что "Тоттенхэм" сделает все, чтобы удержать одного из своих лидеров.

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