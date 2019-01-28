"Реал" снова теряет Асенсио

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"Реал" снова теряет Асенсио

Вингер "Реала" Марко Асенсио получил очередную травму.

Как сообщает Marca, футболист травмировался на недавней тренировке команды. Уточняется, что он потянул связки голеностопного сустава.

Напомним, что несколько дней назад было объявлено о возвращении Асенсио в строй после травмы, из-за которой он не играл с 19 декабря.

В этом сезоне Асенсио провел 25 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами.

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