"Реал" снова теряет Азара

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"Реал" снова теряет Азара

Вингер "Реала" Эден Азар травмировался в игре против "Алавеса".

29-летний бельгиец покинул поле на 28-й минуте встречи. Вместо него вышел Родриго.

Напомним, что Азар отсутствовал из-за травмы с августа по октябрь этого года. В ноябре игрок также переболел коронавирусом.

В этом сезоне Азар принял участие в шести играх и забил два гола.

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