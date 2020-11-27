"Реал" снова теряет Карвахаля

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль выбыл из строя из-за травмы.

У футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы правой ноги. На восстановление ему потребуется две недели.

Напомним, что испанский фулбек только неделю назад вернулся на поле после двухмесячного перерыва.

В текущем сезоне Карвахаль сыграл за "Реал" всего 5 матчей и сделал 1 ассист.

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