"Реал" снова за старое: команда Зидана с большим трудом обыграла "Вальядолид" за счет класса исполнителей. Это признак стиля или серьезных проблем?

После тяжелой выездной победы над "Бетисом" на выходных Зинедин Зидан приблегнул к ротации. На домашний матч против "Вальядолида" он оставил в запасе Менди, Карвахаля и Едегора – норвежца на позиции атакующего хавбека сменил Иско, вместо травмированного Крооса в основе появился Модрич, а позицию правого фулбэка закрыл Одриосола. Кроме того, Йович во втором матче подряд попал в старт. Хозяева начали довольно спокойно. Настолько спокойно, что уже на 6–й минуте гости могли открыть счет в результате прострела на 11-метров под удар Вайсману – нападающий пробил с отскоком, но слишком слабо для Куртуа. Этот момент заставил "Реал" проснуться, и уже на 10–й мадридцы могли открыть счет: Йович продрался на левый край штрафной и выкатил пас на угол вратарской под удар Марсело, но его заблокировал Хави Санчес; на добивании сыграл Вальверде, пробив в левый нижний – Хименес парировал. На 18-й минуте "сливочные" потеряли еще одну возможность отличиться: Модрич отобрал мяч в центре, отдал на Иско, то запустил Вальверде правым флангом, а Феде прострелил в штрафную на Йовича – Лука метров с 12-ти направил сферу над перекладиной! После этого эпизода игра успокоилась. Мадридцы неплохо двигали мяч и прессинговали, однако в завершающей фазе ограничивались банальными подачами или неудачными врываниями – "Вальядолид" же огрызался контратаками. Одну из лучших на 28-й минуте запорол Плано, вместо выстрела с левого края штрафной, выкатил неточную поперечную передачу. "Бланкос" могли наказать за расточительность на 35-й, когда Йович получил своевременный пас от Модрича и выстрелил с левой половины штрафной, но мяч попал в сетку только с внешней стороны. Гости ответили двумя дальними ударами в исполнении Орельяны и Вальдо – первый отправился в руки Куртуа, а второй пролетел мимо ворот. В конце концов, в довольно спокойном темпе матч дошел до перерыва.

Второй тайм "Реал" начал с невероятного момента: Йович замкнул подачу с углового ударом головой в левый нижний угол, Хименес парировал его перед собой, а Каземиро при добивании метров с пяти попал в перекладину! "Вальядолид", однако, не собирался быть мальчиком для битья, огрызнувшись контратакой 3-в-3 с неточным пасом, опасным выстрелом Вальдо мимо дальнего угла на 53–й минуте, ударом Вайсмана с линии штрафной на 55-й – Куртуа спас Мадрид. Понимая, что лыжи не едут, Зинедин Зидан провел тройную замену – Карвахаль вышел вместо Одриосолы, Винисиус заменил Йовича, а Иско уступил место на поле Асенсио. "Реал" сразу поджал соперника. Первый "звоночек" прозвенел на 63–й минуте, когда Марсело убрал защитника, вошел в штрафную и пробил с правой (неудачно). На 65-й же Мадрид таки забил: Винисиус перед штрафной отобрал мяч у Гонсалеса, протолкнул его на Вальверде, а Феде выкатил пас вправо в штрафную на Бензема – "круглый" двумя рикошетом от защитников улетел на Винисиуса, который стоял прямо перед Хименес. Жуниор сразу же расстрелял ворота – 1:0!

"Вальядолид" не сдавался. На 69–й минуте Рауль Гарсия попал на левый край штрафной и с острого угла неожиданно пробил в ближнюю девятку. Куртуа парировал, а на 73-й минуте еще и получил мощный дальний выстрел от Вальдо. "Реал" также не сидел без дела: на 75-й метров с 22-х Бензема стрелял под правую стойку (Хименес спас), а на 77-й минуте Карим выгрыз мяч в центре и вместе с Винисиусом бежал на ворота гостей – впрочем, в завершении эпизода француз выполнил очень слабый пас, позволив защитникам накрыть Жуниора. На 82-й Модрич перехватил пас прямо на линии штрафной и сразу же нанес удар в правую стойку – даже Винисиус был к нему не готов, не сыграв на добивании. В эндшпиле поединка обе команды могли изменить счет. "Вальядолид" был ближе к голу – на 87–й минуте Эрвиас прошел к правому углу штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку, но мяч лишь задел внешнюю сторону сетки. У "Реала" ничего конкретного нельзя было вспомнить до 90+3-й минуты, когда Винисиус выскочил один на один с Хименесом, но неудачно пробил в руки голкиперу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу мадридцев.

Реал снова прибегает к тактике минимальных побед

"Реал 2.0" от Зинедина Зидана не изменяет идеалам. Мадридцы провели очередной матч против середняка, в котором не произвели впечатления гранда – они играли на равных, позволяли создавать опасные моменты у своих ворот, а у чужих обостряли системно, время от времени. По ударам в матче против "Вальядолида" было 15:11, по попаданиям в створ – 5:5, по зонам активности также полное равенство – футболисты провели по 30% игрового времени на трети поля соперника. Показатели интенсивности прессинга в "сливочных" посредственные – всего 11,21 PPDA. В конце концов, "Реал" забил случайный гол, который стал следствием двух рикошетов – без них Винисиус находился бы в глухом офсайде.

Впрочем, по качественным показателям к чемпионам не придраться – они наработали почти на три гола, 26 раз обыгрывали один-в-один (против трех обыгрышей у гостей), выиграли единоборства (73:50), отдали 576 передач с точностью 87% и провели 9 проникающих пасов (против двух). Моменты мадридцев действительно было голевыми, их достаточно для победы. Аналогичную картину можно было увидеть и в матче против "Бетиса", и против "Сосьедада", и в большинстве поединков завершения предыдущего сезона. Очевидно, что "Реал" танцует от класса, в равной игре создавая более острые моменты и побеждая в мелких эпизодах – не в последнюю очередь благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. В конце прошлого сезона такой стиль можно было оправдать плотностью календаря, но после вылета из ЛЧ команда Зинедина Зидана имела полуторамесячный паузу! При этом матч против "Манчестер Сити" стилистически оказался похожим на конец чемпионата – это был равен футбол с ошибками защитников и хорошими шансами вырвать победу, однако тогда победил класс "горожан".

Когда команда настолько долго играет в таком стиле, это может сигнализировать о серьезных проблемах. Минимальные или тяжелые победы маскируют их, но топ–коллективы должны бить середняков эффектно и пафосно – тем более, когда речь идет о "Реале", с которого тренеров увольняют даже после побед со счетом 10:1. Конечно, "Реал" Зидана всегда тянулся к прагматизму, но он никогда не позволял Вальядолиду настолько свободно дышать на одном поле с Мадридом. Теперь же это типичный сценарий. Очень интересно посмотреть, как такой "Реал" сыграет против "Севильи" или "Атлетико", где одного класса будет мало. В любом случае, Мадрид ходит по очень тонкому льду, опираясь лишь на качество исполнения – рано или поздно прицел собьется, а у соперника классных футболистов может быть даже больше. Такой футбол может принести успех на определенном отрезке, но весь чемпионат или ЛЧ на нем не затащить!