"Реал" собирается дать Бензема отдых
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема останется на скамейке запасных в матче с "Сельтой" в четвертом туре Ла Лиги, сообщает AS.
По информации источника, после того, как Бензема сыграл три матча в Примере и три подряд матча за сборную ему нужен отдых.
Его заменой в сегодняшнем матче должен был стать Йович, но у него обнаружили гастроэнтерит.
Теперь главный тренер команды Карло Анчелотти будет выбирать между вариантом с Мариано и игрой с ложной 9-ой.
Также не пропустите: "Барселона" работает над продление контракта Дембеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сауль остался разочарован своим дебютом за "Челси"
-
Тренер "Лейпцига" прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Тухель рассказал о своем понимании "атакующего футбола"
-
Президент Ла Лиги высказался об уходе Месси и "Барселоны"
-
Ибрагимович высказался о том, что не выигрывал ЛЧ
-
"Барселона" следит за Тилемансом
-
Непомнящий высказался о трансферной политике ЦСКА
-
"Барселона" не имеет возможности продлить контракт Фати в одностороннем порядке
-
Президент Ла Лиги: "Флорентино оказал влияние на "Барселону"
-
Фати намерен добиться успеха в "Барселоне"
-
Анчелотти высказался о срыве трансфера Мбаппе в "Реал"
-
"Реал" собирается дать Бензема отдых
-
"Барселона" работает над продлением контракта Дембеле
-
Клопп высказался о трансферной политике "Ливерпуля"
-
Мюллер прокомментировал победу над "Лейпцигом"
-
Спаллетти прокомментировал победу над "Ювентусом"
-
"Реал" теряет Бэйла
-
Кьеллини поделился мнением об уходе Роналду
-
Главные новости дня: 11 сентября
-
Марио Фернандес выбыл на длительный срок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14