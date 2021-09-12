"Реал" собирается дать Бензема отдых

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема останется на скамейке запасных в матче с "Сельтой" в четвертом туре Ла Лиги, сообщает AS.

По информации источника, после того, как Бензема сыграл три матча в Примере и три подряд матча за сборную ему нужен отдых.

Его заменой в сегодняшнем матче должен был стать Йович, но у него обнаружили гастроэнтерит.

Теперь главный тренер команды Карло Анчелотти будет выбирать между вариантом с Мариано и игрой с ложной 9-ой.

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