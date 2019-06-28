"Реал" собирается купить еще одного игрока этим летом

Теги реал мадридполь погбакристиан эриксендонни ван де бектанги ндомбеле

"Реал" собирается купить еще одного игрока этим летом
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы клуб усилил позицию центрального полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, главной целью королевского клуба является французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Резервными вариантами являются Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Донни ван де Бек ("Аякс") и Танги Ндомбеле ("Лион").

Напомним, что нынешним летом "Реал" уже купил Родриго Гоэса, Эдена Азара, Луку Йовича, Ферлана Менди, Эдера Милитао и Кубо Такефусу.

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