"Реал" собирается купить пять игроков летом
Мадридский "Реал" планирует существенную перестройку состава в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям издания, руководство королевского клуба рассчитывает приобрести правого и центрального защитников, хавбека, крайнего форварда и центрального нападающего.
В сферу интересов "сливочных" входят Неймар (ПСЖ), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дортмунд), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), Эмре Джан ("Ливерпуль"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Леандро Паредес ("Зенит") и Эден Азар ("Челси"). Также "Реал" собирается выкупить обратно у "Айнтрахта" полузащитника Омара Маскареля.
При этом "Реал" могут покинуть Ашраф Хакими, Хесус Вальехо, Маркос Льоренте, Гарет Бэйл и Карим Бензема.
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