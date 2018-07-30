"Реал" собирается купить только одного игрока "Челси"



"Реал" намерен приобрести бельгийского вратаря "Челси" Тибо Куртуа, сообщает Marca.

По сведениям издания, голкипер является единственной целью "Реала" в составе лондонского клуба. Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро.

Напомним, что контракт 26-летнего Куртуа с "Челси" истекает через год, поэтому он может быть продан этим летом.

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