"Реал" собирается отпустить Йовича

Форвард "Реала" Лука Йович, скорее всего, покинет клуб летом.

Ранее интерес к 22-летнему сербу проявлял "Наполи", однако "сливочные" готовы рассмотреть только варианты с арендой.

Напомним, что "Реал" приобрел Йовича у "Айнтрахта" в 2019 году за 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока два забитых мяча и два ассиста в 24 играх.

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