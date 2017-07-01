"Реал" собирается перебить все предложения по Себальосу от других клубов
"Реал" намерен выиграть борьбу за хавбека "Бетиса" Дани Себальоса, сообщает Gianlucadimarzio.com.
По информации ресурса, "сливочные" готовы заплатить за футболиста больше суммы его отступных, которая составляет 15 миллионов евро. Сообщается, что "Реал" планирует оставить Себальоса в аренде в "Бетисе".
Напомним, что на Себальоса претендуют "Атлетико", "Барселона" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20