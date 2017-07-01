"Реал" собирается перебить все предложения по Себальосу от других клубов

"Реал" намерен выиграть борьбу за хавбека "Бетиса" Дани Себальоса, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, "сливочные" готовы заплатить за футболиста больше суммы его отступных, которая составляет 15 миллионов евро. Сообщается, что "Реал" планирует оставить Себальоса в аренде в "Бетисе".

Напомним, что на Себальоса претендуют "Атлетико", "Барселона" и "Ювентус".

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