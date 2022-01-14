"Реал" собирается переманить защитника "Барселоны"
Фото инстаграм Рональда Араухо
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо входит в список интересов мадридского "Реала", сообщает Sin Concessions.
По информации источника, королевский клуб хочет воспользоваться трудностями в переговорах между 22-летним футболистом и "сине-гранатовыми" о новом контракте.
Если каталонский клуб не убедит Араухо продлить соглашение, то в 2023 году тот станет свободным агентом.
"Реал" претендовал на уругвайца ещё в 2018 году, но тогда игрок выбрал "Барсу".
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