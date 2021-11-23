"Реал" собирается почти в два раза увеличить выручку от стадиона
Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен
Стало известно, сколько мадридский "Реал" планирует зарабатывать со своего стадиона после его полной реконструкции, которая по прогнозам клуба должна завершиться в 2023 году.
Как сообщает Defensacentral, королевский клуб собирается зарабатывать от 320 миллионов евро в год благодаря новому "Сантьяго Бернабеу".
Отмечается, что до начала реконструкции годовая выручка "Мадрида" со стадиона была в районе 170 миллионов.
Также не пропустите: Европейский парламент выступил против Суперлиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Фиорентина" работает над продажей Кокорина
-
Ибрагимович ярко высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"
-
Иско хочет перейти в "Атлетико"
-
Позор "Барселоны", провалы "Баварии" и "Челси": результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября
-
Эрнесто Вальверде может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" не заинтересована в подписании полузащитника, зато рассматривает защитника "Челси"
-
"Реал" собирается почти в два раза увеличить выручку от стадиона
-
Европейский парламент выступил против Суперлиги
-
"Манчестер Юнайтед" уверен в назначении Почеттино
-
1
Месси рассказал о фаворитах Лиги чемпионов
-
1
Месси считает, что в "Барселоне" плохо обращаются с тренерами
-
Клопп отказался комментировать отставку Сульшера
-
"Наполи" надолго теряет Осимхена
-
1
Гвардиола поделился мнением о соперничестве Месси и Роналду
-
Ибрагимович высказался о Симеоне
-
Капитан "Наполи" не сыграет со "Спартаком"
-
Витория рассказал, что "Спартак" готов к матчу с "Наполи"
-
Винисиус надеется, что Бензема получит "Золотой мяч"
-
2
Месси сказал, что вернется в "Барселону"
-
Каррера верит в "Спартак" в матче против "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14