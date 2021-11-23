"Реал" собирается почти в два раза увеличить выручку от стадиона

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Стало известно, сколько мадридский "Реал" планирует зарабатывать со своего стадиона после его полной реконструкции, которая по прогнозам клуба должна завершиться в 2023 году.

Как сообщает Defensacentral, королевский клуб собирается зарабатывать от 320 миллионов евро в год благодаря новому "Сантьяго Бернабеу".

Отмечается, что до начала реконструкции годовая выручка "Мадрида" со стадиона была в районе 170 миллионов.

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