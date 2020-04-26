"Реал" собирается подписать Мбаппе и Холанда в 2022 году

Мадридский "Реал" намерен усилить атаку летом 2022 года, подписав нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент "Реала" Флорентино Перес намерен приурочить трансферы обоих футболистов к 20-летнему юбилею своей работы в королевском клубе.

Контракт 20-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, поэтому он может достаться мадридцам бесплатно. Что касается 19-летнего Холанда, то его соглашение с "Боруссией" действует до лета 2024 года, а сумма отступных составляет 75 миллионов евро.

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