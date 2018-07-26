"Реал" собирается продлить соглашение с Навасом

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"Реал" собирается продлить соглашение с Навасом

Новый наставник "Реала" Хулен Лопетеги не намерен расставаться с голкипером Кейлором Навасом.

Как сообщает AS, костариканцу в ближайшее время будет предложен новый контракт до 2022 года. Действующее соглашение вратаря истекает в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Навас не собирается покидать клуб, даже если "Реал" подпишет нового голкипера.

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