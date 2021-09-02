"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен совершить несколько "галактических" трансферов летом 2022 года.

Как сообщает Marca, королевский клуб собирается подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и хавбека "Манчестер Юнайтед" Поль Погба на правах свободных агентов, так как у обоих игроков летом 2022 года истекают нынешние контракты и уже с 1 января они могут вести переговоры без ведома своих нынешних команд.

Также отмечается, что "Мадрид" намерен приобрести норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Скандинавского бомбардира очень радует перспектива игры за испанский гранд. "Реал" ожидает, что проблем в переговорах не возникнет, так как клуб поддерживает отличные отношения с "Боруссией".

Напомним, что прошедшим летом "сливочные" уже подписали Давида Алабу на правах свободного агента, а также перехватили у ПСЖ 18-летнего хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга, заплатив за него 31 миллион евро.

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