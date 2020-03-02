"Реал" согласился на операцию Азара

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"Реал" согласился на операцию Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар перенесёт операцию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, королевский клуб одобрил хирургическое вмешательство, которое пройдёт в Далласе (США).

Звёздный бельгиец отправится в американскую клинику в четверг или пятницу в сопровождении главы медицинской службы "Реала" Нико Михича.

Ранее стало известно, что в случае операции Азар пропустит остаток текущего сезона.

Напомним, что у 29-летнего футболиста диагностировали трещину в правой ноге.

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