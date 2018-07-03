"Реал" согласился продать Роналду в "Ювентус"

Авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль сообщил о готовности "Реала" продать Криштиану Роналду в "Ювентус".

Сообщается, что с продажи португальца мадридский клуб выручит 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роналду будет зарабатывать в "Ювентусе" 30 миллионов евро в год.

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