"Реал" согласился продать Роналду в "Ювентус"

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"Реал" согласился продать Роналду в "Ювентус"

Авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль сообщил о готовности "Реала" продать Криштиану Роналду в "Ювентус".

Сообщается, что с продажи португальца мадридский клуб выручит 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роналду будет зарабатывать в "Ювентусе" 30 миллионов евро в год.

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