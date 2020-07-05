"Реал" согласился снизить цену на Хамеса

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"Реал" согласился снизить цену на Хамеса

Мадридский "Реал" принял решение снизить цену на колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб готов продать игрока за 25 миллионов евро, так как его контракт истекает через год. Футболист дал понять руководству "Реала", что намерен сменить клуб.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Арсенал".

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Хамес готов перейти в стан заклятого соперника "Реала". | http://soccernews.ru
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