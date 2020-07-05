"Реал" согласился снизить цену на Хамеса
Мадридский "Реал" принял решение снизить цену на колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб готов продать игрока за 25 миллионов евро, так как его контракт истекает через год. Футболист дал понять руководству "Реала", что намерен сменить клуб.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Арсенал".
В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Хамес готов перейти в стан заклятого соперника "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
2
"Люблю это чувство". Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в ворота "Торино"
-
Зидан высказался о положении Азара в "Реале"
-
2
Главный тренер "Баварии" оценил шансы Левандовски может выиграть "Золотой мяч"
-
"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего
-
Бывший главный тренер "Реала" заразился коронавирусом
-
"Реал" согласился снизить цену на Хамеса
-
"Бавария" установила рекорд по количеству золотых дублей в Германии
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Вильярреалом"
-
"Спартак" потерял шансы попасть в Лигу Чемпионов
-
Сарри сообщил, что сказал ему Роналду, забив первый гол за "Ювентус" со штрафного
-
"Динамо" Киев – "Шахтер" 2:3 (видеообзор матча)
-
Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии. У него уже 51 гол в сезоне
-
Главные новости дня: 3 июля
-
1
"Лацио" дома проиграл "Милану". Отставание от "Ювентуса" - 7 баллов
-
Шалимов высказался по поводу поражения "Ахмата" в матче с ЦСКА
-
Федотов: "Решения по участию Кокорина в матче против "Зенита" пока нет"
-
"Сассуоло" в домашнем матче забил 4 гола "Дженоа"
-
"Челси" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче АПЛ
-
2
Тедеско: "Общение с Федуном? Я же не спрашиваю, о чем вы говорите с женой"
-
Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14