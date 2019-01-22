"Реал" согласовал контракт с одним из лучших футболистов мира

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"Реал" согласовал контракт с одним из лучших футболистов мира

Мадридский "Реал" договорился о контракте с бельгийским полузащитником "Челси" Эденом Азаром, сообщает OK DIARIO.

По сведениям источника, королевский клуб согласовал с игроком пятилетнее соглашение с зарплатой в 13 миллионов евро в год. Также в контракте предусмотрены бонусы - один миллион евро за победу в чемпионате Испании, один миллион за завоевание "Золотого мяча" и 1,5 миллиона за выигрыш Лиги Чемпионов.

Теперь "Реалу" нужно договориться с "Челси" по сумме трансфера. Английский клуб оценивает хавбека в 112 миллионов евро, но "Реал" собирается начать переговоры с 75 миллионов.

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