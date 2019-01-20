"Реал" согласовал первый летний трансфер

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"Реал" согласовал первый летний трансфер

Защитник "Порту" Эдер Милитао, прозванный "новым Пепе", продолжит карьеру в "Реале".

Как сообщает As, "сливочные" выплатят клаусулу 21-летнего бразильца, которая составляет 50 миллионов евро. Сам игрок заключит с мадридским клубом соглашение до 2025 года.

В этом сезоне на счету Милитао два забитых мяча и одна результативная передача в 24 играх.

Ранее интерес к Милитао также проявляли "Барселона" и "Ливерпуль".

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