"Реал" согласовал покупку вингера "Спортинга"

Вингер лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш в шаге от перехода в "Реал".

Как сообщает O Jogo, "сливочные" договорились о покупке игрока за 70 миллионов евро. Однако Фернандеш до следующего лета останется в португальском клубе.

"Спортинг" приобрел Фернандеша в 2017 году за 9,7 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 32 забитых мяча и 18 ассистов в 53 играх.

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