"Реал" согласовал с Мбаппе 6-летний контракт

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"Реал" согласовал с Мбаппе 6-летний контрактРуководство "Реала" согласовало с нападающим "Монако" Килианом Мбаппе условия его контракта, который будет подписан в случае достижения договоренности между клубами.

Соглашение будет рассчитано на шесть лет, а за сезон Мбаппе будет получать около 6-7 миллионов евро.

С игроком и его семьёй лично встречались наставник "Реала" Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес.

Читайте: "Реал" попросил Мбаппе не спешить с принятием решения о своем будущем | http://soccernews.ru

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