"Реал" согласовал шестой летний трансфер

Мадридский "Реал" продолжает активно работать на трансферном рынке.

Ранее королевский клуб объявил о переходах Эдера Милитао, Ферлана Менди, Родриго Гоэса, Эдена Азара и Луки Йовича.

А теперь, как сообщает Football Espana, "бланкос" согласовали покупку полузащитника "Сарагосы" Альберто Соро.

За талантливого хавбека "Реал" заплатит всего 2,5 миллиона евро. Скорее всего, следующий сезон он проведёт в "Кастилье".

В минувшей кампании Соро сыграл за "Сарагосу" 31 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Реал" переманил тренера из сборной Франции. | http://soccernews.ru