"Реал" согласовал спонсорский контракт на 1,5 миллиарда евро
Мадридский "Реал" в ближайшее время подпишет новый спонсорский контракт с компанией Adidas, сообщает El Confidencial.
По сведениям издания, новое соглашение будет заключено на 10 лет. Королевский клуб будет получать 120 миллионов евро в год. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов за счет дополнительных бонусов за победу в Лиге Чемпионов, клубном чемпионате мира или чемпионате Испании.
Стоит отметить, что игроки "Реала" нападающий Винисиус Жуниор и полузащитник Родриго Гоэс, который присоединится к команде летом, имеют контракты с Nike. Также с этой компанией заключили соглашения возможные новички "Реала" - нападающий "Челси" Эден Азар и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25