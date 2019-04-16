"Реал" согласовал спонсорский контракт на 1,5 миллиарда евро

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"Реал" согласовал спонсорский контракт на 1,5 миллиарда евро

Мадридский "Реал" в ближайшее время подпишет новый спонсорский контракт с компанией Adidas, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, новое соглашение будет заключено на 10 лет. Королевский клуб будет получать 120 миллионов евро в год. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов за счет дополнительных бонусов за победу в Лиге Чемпионов, клубном чемпионате мира или чемпионате Испании.

Стоит отметить, что игроки "Реала" нападающий Винисиус Жуниор и полузащитник Родриго Гоэс, который присоединится к команде летом, имеют контракты с Nike. Также с этой компанией заключили соглашения возможные новички "Реала" - нападающий "Челси" Эден Азар и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

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