"Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер
Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, мадридский "Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер.
Так, сообщается, что королевский клуб достиг соглашения по приобретению голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Покупка 27-летнего вратаря "красных дьяволов" обойдется "сливочным" в 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 31 мяч в 40 матча за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, ведущие игроки "Реала" выступили против приобретения Алиссона. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24