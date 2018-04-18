"Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер

Теги реал мадриддавид де хеаманчестер юнайтед

"Реал" согласовал свой первый громкий летний трансферКак информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, мадридский "Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер.

Так, сообщается, что королевский клуб достиг соглашения по приобретению голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Покупка 27-летнего вратаря "красных дьяволов" обойдется "сливочным" в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 31 мяч в 40 матча за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ведущие игроки "Реала" выступили против приобретения Алиссона. | soccernews.ru

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