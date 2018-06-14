"Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер

1 Теги ромареал мадридалиссон

"Реал" согласовал свой первый громкий летний трансферМадридский "Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер, информирует DiaRioAS.

Так, по сведениям источника, в ближайшее время контракт с королевским клубом подпишет голкипер "Ромы" Алиссон. Трансфер 25-летнего вратаря "волков" обойдется "сливочным" в 70 миллионов евро.

Таким образом, бразилец станет самым дорогим вратарем в истории футбола.

Напомним, "Реал" объявил о презентации Лопетеги. | soccernews.ru

Комментарии
виктор

сам придумал

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов