Мадридский "Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер, информирует DiaRioAS.

Так, по сведениям источника, в ближайшее время контракт с королевским клубом подпишет голкипер "Ромы" Алиссон. Трансфер 25-летнего вратаря "волков" обойдется "сливочным" в 70 миллионов евро.

Таким образом, бразилец станет самым дорогим вратарем в истории футбола.

Напомним, "Реал" объявил о презентации Лопетеги. | soccernews.ru