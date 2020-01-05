"Реал" согласовал трансфер хавбека "Фламенго"

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"Реал" согласовал трансфер хавбека "Фламенго"

Хавбек "Фламенго" Рейньер, судя по всему, продолжит карьеру в "Реале".

Как сообщает Goal.com, мадридский клуб согласовал трансфер 17-летнего бразильца за 35 миллионов евро. Теперь "сливочные" обсуждают с игроком детали соглашения. Главный вопрос переговоров перейдет ли Рейньер сразу в "Реал" или останется во "Фламенго" на правах аренды.

Отмечается, что "Реал" выиграл борьбу за футболиста у "Барселоны" и "Манчестер Сити".

В 2019 году на счету Рейньера шесть голов и два ассиста в 15 играх.

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